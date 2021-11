Un viatge per les emocions per continuar amb l'Ordino Clàssic

OrdinoL'Ordino Clàssic, el cicle organitzat pel comú d'Ordino i la Fundació Crèdit Andorrà, continua un cap de setmana més amb el programa d'actuacions. Aquest diumenge, el Quartet Klaima, nascut el 2015, ha estat l'encarregat de representar 'L'ànima del klezmer' a l'Auditori Nacional, la segona proposta que s'emmarca dins d'aquest cicle musical. La formació està composta per Albert Gumí al clarinet; Aleix Puig al violí; Gregori Ferrer a l'acordió, i Marçal Ayats al violoncel. L'actuació ha comptat, a més, amb la participació de Joan Hernández en la direcció de l'espai escènic.

El quartet ha ofert un recorregut per les músiques centreeuropees d'influència klezmer més populars, amb referències també a la música sefardita i hebrea en general. Combinant la calidesa i el virtuosisme de la música de cambra de formació clàssica amb la passió i la improvisació de la música popular, el concert ha esdevingut un viatge fresc i trepidant per les emocions.

De fet, tal com ha manifestat Gumí, una de les particularitats més destacades de la música klezmer és, precisament, que "té una mena de virtuosisme emocional", ja que "canvia molt d'emocions i passa de la tristesa a l'alegria contínuament". "Quan toques hi ha moments que sembla que has de plorar i també hi ha moments que rius, per tant, és un va i ve emocional que fa que el públic visqui aquestes emocions directament", per la qual cosa "són concerts molt emotius", ha afegit el músic.

Pel que fa a la participació a l'Ordino Clàssic, Gumí ha posat en relleu que "retrobar els concerts en viu i en directe és retornar la cultura" i veure "que ens és necessària", sobretot després "del que ens ha costat seguir-la mantenint viva durant la pandèmia". En aquest sentit, ha detallat que "és un gran goig veure que la gent puja a l'auditori per compartir aquests moments màgics que només la música en directe pot oferir".

Actuació del Quartet Klaima en el marc de l'Ordino Clàssic

El klezmer és gènere musical tradicional dels jueus asquenazites, descendents de les comunitats de Renània a l'oest d'Alemanya. Prové de l'Europa central i de l'est i es remunta al segle XV i compta entre les seves influències la música eslava, grega, gitana i turca. La temàtica desenvolupada en aquest gènere musical està molt sovint relacionada amb la vida comunitària jueva, però també abraça el de les festes religioses, el dels casaments, o de la vida quotidiana, del treball o d'esdeveniments.

Amb aquesta segona proposta, Ordino Clàssic continua amb el seu objectiu d'acostar a tothom la música clàssica i popular a través de propostes atractives i actuals. D'altra banda, el certamen també vol reivindicar la necessitat de preservar la cultura i de demostrar que es pot gaudir dels esdeveniments d'una manera segura i responsable.