Skitude, participada per Crèdit Andorrà, surt a borsa

Una de les darreres 'start-ups' participades per Crèdit Andorrà a través del seu programa Scale Lab Andorra, Skitude, ha donat un pas important en el mercat global de serveis digitals del sector de la neu i ha començat a cotitzar a borsa, en concret a l’Euronext Growth d’Oslo. Crèdit Andorrà va seleccionar Skitude per formar part del programa d’hiperacceleracció empresarial que l’entitat té adreçat a empreses tecnològiques en fase de creixement o consolidació.

L’empresa, nascuda a Girona l’any 2012, ofereix una plataforma tecnològica de serveis de digitalització per a estacions d’esquí. Està present als dominis andorrans, ja que col·labora amb Grandvalira, factor que es va tenir en compte des de Scale Lab Andorra per invertir en aquesta empresa. Actualment, Skitude inclou més de 2.500 estacions d'esquí de tot el món.

La 'start-up' té els seus orígens al parc tecnològic de Girona, però la sortida en borsa ha tingut lloc a Oslo, on té la seu social des de l’any 2019, quan va absorbir l’empresa Skioo, propietat dels fons noruecs Investinor (finançat pel Govern noruec), Canica i Norselab. Skitude està valorada en uns 35 milions d’euros i espera ampliar capital per més de 20 milions d’euros amb la sortida a borsa. Comptaria així amb una capitalització de mercat d’uns 55 milions d’euros, sent una de les sortides a borsa més importants de l’any a Noruega.

Crèdit Andorrà valora molt positivament el creixement que està tenint la 'start-up' a escala internacional i, en concret, la seva sortida a borsa, ja que " aporta valor al projecte Scale Lab Andorra". Per una banda, assenyalen, posa en valor "el potencial de les empreses innovadores que es volen impulsar des del programa de suport al creixement empresarial del banc". Per altra banda, "també té un important impacte en la digitalització del sector de la neu i especialment el de l’esquí, un dels motors econòmics d’Andorra", afirmen des del banc a través d'un comunicat.

Durant el primer any de programa Scale Lab Andorra, Crèdit Andorrà ha invertit en sis empreses i n’ha avaluat més de 350. A través d’aquest programa el banc ofereix imports que van des dels 100.000 euros per projecte amb l’opció de participar en rondes de finançament posteriors fins a una inversió màxima de 500.000 euros per companyia.

El programa també simplifica la possible arribada de les empreses a Andorra a través de suport professional i de serveis personals perquè aprofitin els avantatges diferencials que té el país.

Crèdit Andorrà ofereix als seus clients, a través d’aquest producte financer (el compartiment SIO Strategic Investment Opportunities Sicav-Scale Lab), la possibilitat d’invertir en empreses innovadores qualificades i amb un elevat potencial de creixement, que han estat seleccionades en el marc d’aquest programa.

Skitude, serveis digitals per al sector de l’esquí

Skitude és una plataforma tecnològica que permet oferir serveis de digitalització a les estacions d'esquí i oferir una experiència 'contactless' i mòbil a l'esquiador. La plataforma ofereix serveis abans, durant i després d’una jornada d’esquí.

Permet conèixer l’estat de la neu, la meteorologia i comprar forfets dins de la mateixa app. Durant la jornada d'esquí ofereix la possibilitat de navegar amb mapes interactius, fer seguiment i cronometrar l'activitat esportiva. Per a aquells que volen reviure els dies d'esquí, Skitude també incorpora una plataforma per a la comunitat on es poden geolocalitzar fotografies, participar en reptes i gamificar digitalment les jornades d'esquí.