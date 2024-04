Pla defensa que l'activitat de l'Institut de l'Habitatge s'ha de deslligar dels cicles electorals

Andorra la VellaJosep Maria Pla, president de l'Institut Nacional de l'Habitatge, assegura que des de fa un temps notava una "manca de confiança envers l'Institut" i que això ha fet que l'entitat es debilités. Segons ha exposat el president això ha provocat que no poguessin fer front a les seves obligacions i el seu rol. Tanmateix, apunta que s'ha sentit empès a prendre decisions que permetessin a l'entitat sortir d'aquest "bloqueig". "Després de pensar-ho molt, m'ha semblat que el més adient era renunciar per tal que l'Institut pugui ser una peça cabdal", ha explicat.

"Austera i sense estridències". Així ha titllat Pla el treball de l'organisme per respondre a les crítiques que apuntaven que se'ls ha retret que no s'ha explicat prou quines eren les seves tasques i els seus assoliments. Alhora remarca que s'han complit totes les obligacions legals que els pertocaven com a entitat de l'administració pública. "Queda molta feina per fer, no tenim propostes per a tots els problemes que detectem", diu Pla. El director afirma que l'èxit de l'ens ha de passar perquè es reconegui el rol que té, que tingui accés a recursos i a dades i que hi hagi col·laboració amb els estaments públics i de la societat civil.

Abans d'acabar la seva intervenció final, ha defensat que l'Institut Nacional de l'Habitatge ha de ser independent i que s'ha de deslligar del calendari electoral i de la vida dels càrrecs públics perquè això entorpeix directament la tasca de l'organisme en el mitjà i llarg termini. Per efectuar la seva independència, ha proposat que el pressupost no el defineixi Govern, sinó el Consell General i que els càrrecs del comitè director, en lloc de tenir quatre anys de durada, tinguin sis o set perquè la desvinculació amb les condicions electorals sigui més accentuada. A més, afegeix que els "cops de timó" en problemàtiques d'aquest tipus poden ser un problema a l'hora de trobar respostes més enllà del curt termini.