Amor incondicional pels productes de la terra

Un esmorzar perfecte és aquell que ens podem prendre amb tota la calma possible. Llevar-nos amb tranquil·litat i amb tot el temps possible per preparar-nos un bon cafè i unes bones torrades amb melmelada, per exemple, ja fa que el dia prometi, però si això li sumem el fet que els productes siguin de la terra, l’experiència ja és del tot top.

Cafè El Conseller es troba ja a la 4a generació d’una llarga tradició familiar de cafeters. El procés de torrar el cafè es realitza a més de 1.000 metres d’altitud fet que dona al producte una aroma i sabor exclusiu.

L’altre dels productes que s’han fet un lloc a les prestatgeries dels comerços que aposten pels productes locals són les melmelades de Casa Gendret, que elaboren de forma artesanal confitures amb matèries primeres seleccionades de collita pròpia. Aquesta empresa familiar elabora confitures de maduixes, gerds, groselles, tomàquet verd, ruibarbre, mora, cirera i altres espècies.

Grans Magatzems Pyrénées és un dels establiments que aposta per la producció local i selecciona amb cura productes de proximitat i autòctons que captiven els autèntics sabors de la terra. I és que cada producte nacional (s’identifiquen amb l’etiqueta productes agrícoles i artesans d’Andorra) és una història que parla de la riquesa natural i de les delícies que trobem sobre territori andorrà.