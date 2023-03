Andbank inaugura una nova oficina a la plaça Rebés

Andorra la VellaAndbank ha inaugurat aquest dijous al vespre la nova oficina de l'entitat a la plaça Rebés d'Andorra la Vella. L'espai, que estarà dirigit per Anna Haro, disposa de dues alçades: una planta baixa on s'oferirà l'atenció al client, i una segona on hi ha quatre sales de reunions. La inauguració ha anat a càrrec del president d'Andbank, Manel Cerqueda, i posteriorment mossèn Ramon Sàrries ha beneït les noves dependències de l'entitat.

Durant el seu discurs, en el qual hi han estat presents desenes de persones, entre les quals el cònsol major d'Andorra la Vella, David Astrié, Cerqueda ha destacat que des d'aquest dijous el banc disposa d'un espai "més ampli, diàfan i funcional" que té com a objectiu continuar "oferint el millor servei als nostres clients". De fet, ha exposat que l'obertura d'aquesta nova oficina referma l'aposta a llarg termini d'Andbank per ser present al Principat, un "país clau per a la nostra aposta de negoci" des de fa gairebé un segle.

Actualment, ha dit, Andbank és present a onze països diferents i té un volum de negoci de 34.300 milions d'euros. A més, l'entitat està conformada per una plantilla global de més de 1.100 professionals. Amb aquestes dades a la mà, Cerqueda ha posat en relleu que "estem molt satisfets d'arribar on hem arribat" i de portar la marca Andorra a diferents països més enllà de les fronteres andorranes.

Així mateix, ha recordat que aquesta evolució "mai hauria estat possible sense el nostre equip humà, que està compromès amb la filosofia i els valors del banc". En aquest sentit, ha apuntat que el personal que treballarà a la nova oficina de la plaça Rebés "demostra la qualitat humana i professional que tenim actualment".