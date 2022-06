Andorra, el 36è país del món amb la gasolina més cara

Andorra la VellaEls temps en què fer benzina a Andorra era molt més econòmic que als països veïns han passat a la història. A juny de 2022, segons el portal d’estadístiques sobre energia i consum Global Petrol Prices, el Principat ocupa la 36a posició en el rànquing mundial de països on omplir el dipòsit és més car. Per darrera, hi ha fins a 133 països on el preu dels combustibles és més econòmic.

Agafant com a referència la benzina de 95 octans, lidera el rànquing Hong Kong, on el preu del litre se situa en 2,853 euros. El segueixen Finlàndia (2,534€) i Islàndia (2,510€). A l’altre extrem, tanquen el rànquing tres estats productors de petroli: Veneçuela (0,021€), Líbia (0,030€) i Iran (0,051€). Pel que fa als països veïns, a França el preu del litre se situa en 2,087€ i a Espanya en 2,117€. A Andorra, d’acord amb aquest estudi, el preu de la benzina de 95 octans a juny de 2022 arriba al màxim històric d’1,840 euros.

Pel que fa al gasoil, Andorra millora lleugerament la posició fins al lloc 43è, amb un preu per litre que no obstant també marca un registre històric de 1,746 euros.

L’augment de preus dels carburants està fent créixer per sobre del previst la recaptació per a l’Estat. Els darrers quatre mesos Govern hauria ingressat al voltant de 3 milions d’euros extra gràcies a l’increment del preu per litre. La meitat aproximadament correspondrien a la taxa verda que s’aplica des del gener, i l’altra meitat a l’IGI. Cal recordar que a diferència dels impostos especials, que representen un import fix per cada litre, independentment del cost, l’impost general indirecte varia a l’alça quan els preus s’apugen. O el que seria el mateix, cada euro d’increment significa per a la caixa de Govern 0,045 cèntims més de recaptació.