Andorra, present al fòrum de gestió empresarial més important d'Espanya

Andorra la VellaEl CIO del Grup Pyrénées, Victor Muakuku, participa aquest dimarts en el congrés més important que es fa a la península Ibèrica sobre gestió empresarial. El fòrum AUSAPE, que se celebra a Bilbao, reuneix les empreses més rellevants de la regió que fan servir el SAP, un software de planificació de recursos empresarials que ajuda les companyies a millorar la seva eficiència. La majoria d'empreses que compten amb un nombre elevat de treballadors l'utilitzen, i el seu abast és tan gran que anualment se celebra una trobada per posar en comú els projectes que cada grup ha desenvolupat amb el SAP.

Enguany, el grup Pyrénées, com a motor de país, ha estat convidat al congrés per exposar el seu cas d'èxit en el procés de digitalització de la companyia. Muakuku intervé davant de centenars d'empresaris espanyols per detallar com Pyrénées ha aplicat la intel·ligència artificial al sistema SAP, amb l'objectiu de millorar l'experiència de compra dels seus clients. "Si l'empresa, per exemple, vol vendre l'iphone 13, els models d'intel·ligència artificial que hem desenvolupat calculen la teva planificació de compra d'estoc i possibles vendes, en funció d'una informació que li has donat al sistema; calcula el teu possible risc i t'ajuda a gestionar millor aquella acció", ha explicat Muakuku.

Al darrera d'aquest model d'intel·ligència artificial, que el CIO del Grup Pyrénées detallarà al fòrum AUSAPE, hi ha la consultora Enzyme i permet automatitzar activitats i planificacions que fins ara es feien "manualment". L'organització del congrés ha considerat que Pyrénées "connecta els seus processos de SAP amb avançades tecnologies i solucions de software per adaptar-se amb rapidesa i intel·ligència a les situacions canviants que envolten el món empresarial".