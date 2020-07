“Algunes assegurances no tenien coberta la clàusula ‘pandèmia’”

La pandèmia ha posat en evidència la fragilitat de la població en qüestions de salut i d’estabilitat econòmica, i probablement, molts es van lamentar a l’inici de l’emergència sanitària de no haver tingut una assegurança que els cobrís. Precisament el valor que aporta el sector ha provocat que sigui un dels pocs que està resistint bé a la crisi. En una entrevista que el director de Morabanc Assegurances, Alfred Mer, ha concedit a ANA Economia, assegura que el ritme de contractacions és bo, “tenint en compte que la capacitat econòmica de la gent ha disminuït” i que després de la pandèmia, “ si ja tenia una assegurança, la manté, i si no la tenia o tenia poca cobertura, ha mirat de millorar-la o contractar-ne una de nova. La Covid-19 no ha distorsionat el nostre sector”.

Mer creu que “la gent vigilarà molt més la lletra petita de les seves assegurances perquè alguns s’han trobat amb sorpreses. Nosaltres ho vam cobrir tot des del primer moment, però n’hi ha d’altres que al principi van dubtar o tenien exclosa la clàusula ‘pandèmia’ dins els seus contractes”.

Des de Morabanc Assegurances consideren que la Covid-19 portarà canvis al sector, entre d’altres, el fet de poder operar a distància. “Això voldrà dir que haurem d’anar millorant encara més el servei digital”, ha afirmat. En aquest sentit, durant l’entrevista detalla alguns dels nous serveis de l’entitat, com un xatbot que permet als clients gestionar qualsevol sinistre a través d’internet o el nou producte 4health, que es pot contractar també a través de la plataforma digital.