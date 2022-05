Augment del salari mínim a 1.201 euros des de l'1 de maig

Andorra la VellaEl Govern ha formalitzat l'increment del salari mínim fins als 1.201,20 euros a través de l'aprovació del decret que ho regula. Ho ha manifestat durant la roda de premsa posterior al consell de ministres el titular de la cartera de Finances i portaveu, Eric Jover, qui ha recordat que es tracta d'un augment que serà retroactiu des de l'1 de maig. Així doncs, ha posat en relleu que amb la voluntat d'augmentar el poder adquisitiu de les famílies i protegir el salari mínim, des d'inicis d'any els sous mínims vitals s'han incrementat en un 7%, tot i que ha asseverat que "continuem amb l'objectiu d'arribar al 60% del salari mitjà" per complir una de les recomanacions del Consell d'Europa. I ha fet el punt sobre les pensions no contributives que es veuran augmentades gràcies al creixement del salari mínim, com per exemple les d'orfenesa i desocupació involuntària, entre altres, ja que aquest està interrelacionat amb Llindar Econòmic de Cohesió Social (LECS).

Jover també ha anunciat que el Govern ha donat llum verd a la reducció de l'impost sobre els hidrocarburs als professionals del transport de persones i mercaderies, constructores i taxis. Tal com ha explicat, es tracta d'un reglament que augmenta la devolució parcial de manera retroactiva des de l'1 de gener d'enguany i pel qual els vehicles que es poden acollir a l'ajut, superiors a 3,5 tones, exceptuant els taxis, i inferior a 7,5, es beneficien d'un retorn de set cèntims per litre, amb un topall de 3.000 litres. A més, ha exposat que, amb la voluntat "d'anar més enllà" han intruït una gradació de tres cèntims pels camions amb l'etiqueta Euro6, els menys contaminants, i d'un cèntim més pels Euro5. "Els vehicles de 7,5 tones menys contaminants rebran deu cèntims", ha dit. Des del Govern es calcula que de la mesura se'n beneficiaran uns 1.400 vehicles d'empreses.

Entre les altres mesures per incrementar el poder adquisitiu de la població que ja han estat aprovades per l'administració pública també hi figura la convocatòria dels nous ajuts a l'habitatge, que entrarà en vigor a partir de l'1 de juny, i que flexibilitzin els requisits perquè s'hi puguin acollir més persones. D'aquesta acció se'n beneficiaran, almenys en un inici, 65 famílies que havien sol·licitat la subvenció i, en aquell moment, no complien els requisits que es demanaven des d'Afers Socials. A més, s'obre la convocatòria per sol·licitar el nou programa Renova especial, dotat amb 1,5 milions d'euros, i destinat als habitatges "on les persones poden ser més sensibles als costos associats a la calefacció".

El Govern també ha aprovat, coincidint en el fet que al maig les famílies acostumen a renovar l'abonament del Bus Jove, una agilització del tràmit desplaçant l'administració als centres educatius amb l'objectiu de "ser el màxim de pràctics". Per informar del canvi, s'enviaran una carta a tots els nuclis explicant que la renovació es farà a les escoles. En referència a l'increment de la despesa associada a tot el paquet de mesures que es planteja des de l'executiu, que es calcula que serà d'aproximadament uns vuit milions d'euros, Jover ha apuntat que "tindrà un impacte financer important", motiu pel qual es farà una modificació pressupostària i una actualització del pressupost per concretar com es finançaran les despeses, si a través, potser, d'incrementar l'endeutament, reduint alguna partida, per exemple, a banda de "reveure els propòsits pressupostaris del 2022".