El BCE planteja noves pujades als tipus d'interès

Andorra la VellaLa inflació ha tornat a pujar a la zona euro una dècima fins al 7% durant aquest mes d'abril, revertint la tendència lleugerament a la baixa dels últims mesos. Tal com recull RTVA, Eurostat apunta que l'encariment del menjar, l'alcohol i el tabac han contribuït de forma molt notable a aquesta pujada generalitzada de preus. Una situació que fa que Europa plantegi novament incrementar els tipus d'interès, que actualment se situen al 3,5%.

Ja durant el mes de març es van revisar els tipus a l'alça a causa de la complicada situació bancària amb la crisi de Credit Suisse. Resulta una solució dràstica, que malgrat haver demostrat ser efectiva per abaixar ràpidament els preus, ho fa a costa de l'encariment dels diners i, per tant, de les hipoteques. Una via per sortir de la sobreestimulació econòmica amb sèries conseqüències per a moltes famílies i petites empreses, per a les quals aquesta via no representarà una solució. Però aquest és clarament el camí escollit per l'entitat presidida per Christine Lagarde.

L'autoritat monetària europea no descarta, doncs, una nova pujada dels tipus, que sense cap dubte estarà a sobre de la taula en la reunió que té l'entitat dijous. Les opcions són principalment una pujada de 25 o altra de 50 punts bàsics, el que deixarà els tipus al 3,75% en el primer cas o fins al 4% en el més dràstic.