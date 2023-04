Bizum també arriba a MoraBanc

Andorra la VellaMoraBanc ha estrenat la seva nova aplicació mòbil que inclou fins a 15 novetats i millores entre les quals hi ha la funcionalitat Bizum. Uns 58.000 usuaris de la banca digital de MoraBanc poden fer servir el Bizum a partir d’avui sense la necessitat d’obrir un compte nou. Amb només dos clics ja poden fer servir aquest servei d’enviament de diners sense comissions i on només cal conèixer el número de telèfon mòbil del destinatari.

A més del Bizum, la nova App és un salt endavant en funcionalitats i usabilitat que permetrà a MoraBanc mantenir la posició de banc referent en innovació digital a Andorra. Els usuaris tindran una visió de la seva posició global molt més clara i detallada amb menys canvis de pantalla i una navegació més senzilla. També serà possible consultar dades i fer gestions amb contractes diferents del mateix titular sense haver de tancar la sessió. Per a les persones amb inversions, l’actualització del broker online permet millorar el detall i anàlisi de valors amb gràfics més avançats i optimitzats.

La visió digital de MoraBanc té com a focus principals l’experiència de l’usuari i integrar el banc dins de l’App i els dispositius mòbils, i així establir una connexió més directa amb més flexibilitat i llibertat.

Una banca digital inclusiva i per a tothom

La transformació digital és una prioritat per a MoraBanc però sempre amb la premissa de no deixar ningú enrere i ser el més inclusiu possible. Per això es manté el servei a les oficines sense limitacions, alhora que es fomentarà la divulgació digital entre les persones més grans amb ambaixadors digitals per donar-los suport, amb tallers i formacions d’educació digital en els propers mesos.

En els darrers anys la banca digital de MoraBanc ha registrat un creixement exponencial i sostingut, en paral·lel a les innovacions i millores que s’han anat aplicant de manera permanent. Comparant les dades de 2022 respecte a 2021, els accessos totals han crescut un 24% i les operacions totals un 34%. En els darrers 5 anys els accessos a distància s’ha multiplicat per 2,8 i les operacions totals s’han multiplicat per 4,2 Aquestes mètriques responen a un canvi de tendència en el consum dels serveis bancaris, amb l’accés de clients mil·lennials, però també a la proposta digital competitiva de MoraBanc.