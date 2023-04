Bona valoració dels primers dies de funcionament del punt d'informació sobre la UE

Andorra la VellaLa Cambra de Comerç, Indústria i Serveis i la secretaria d'Estat d'Afers Europeus van posar en marxa a final de gener un punt d'informació fix sobre l'acord d'associació que s'està negociant amb la Unió Europea. Es tracta d'un servei que es dona els divendres i que està pensat per resoldre els dubtes dels empresaris. Des de la seva posada en marxa una desena d'empresaris hi han fet consultes. La directora general de l'ens, Pilar Escaler, en fa una valoració positiva i destaca que aquells que l'han fet servir "se'n van amb una mica més de claredat del que vol dir un acord d'associació".

Quant a l'afluència al punt, que es troba ubicat a la cambra, Escaler destaca que es tracta d'"una bona dada" i considera que "a mesura que vagin avançant les negociacions, anirem tenint més preguntes".

La directora de la Cambra detalla que "moltes vegades" els empresaris que volen assessorament "no venen amb una pregunta concreta" sinó que la seva intenció és informar-se sobre "l'estat de les negociacions, què es negocia, què és un acord d'associació, quina diferència hi ha amb la integració total, com s'integra l'acord duaner o què vol dir la lliure circulació de persones", entre altres. En definitiva, volen saber què els afecta del que s'està negociant i què els pot arribar a afectar quan l'acord estigui totalment tancat.

Escaler manifesta que la voluntat és "mantenir" aquest punt fins que es decideixi amb el Govern que ja no és necessari tot i que creu que aquest moment arribarà quan es tanquin les negociacions. I qüestionada sobre el fet de si caldrà ampliar-lo, tenint en compte que les demandes poden anar a l'alça, es mostra oberta a què hi hagi aquesta possibilitat. La directora general de la Cambra recorda que el servei es dona de la mà de la secretaria d'Estat d'Afers Europeus i de la Cambra i que si en un moment "es creu necessari" que cal ampliar l'atenció als empresaris "parlarem i s'ampliarà". En aquest sentit, considera que "a mesura que vagin avançant les negociacions i vagi avançant tot anirem tenint més preguntes".