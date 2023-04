Caldea tanca l'hivern amb una facturació de prop de 10,5 milions d’euros

Escaldes-EngordanyCaldea ha tancat la temporada d’hivern amb una facturació de prop de 10,5 milions d’euros, el que representa un increment del 34% respecte a l’hivern anterior. En el període que va de l’1 desembre al 10 l’abril, l’spa termal ha rebut prop de 210.000 visitants, 50.500 persones més que en la campanya d’hivern anterior.

Segons informen des del centre, també s'ha registrat un augment de la despesa mitjana per persona en totes les seves línies de negoci com ara les entrades a l’spa, la restauració, els tractaments i el club esportiu per a residents al país.

"Aquestes dades confirmen que Caldea es recupera amb solidesa, amb més clients i amb uns ingressos superiors als obtinguts en el mateix període abans de la pandèmia del coronavirus, i que podrien ser l’avantsala de les bones perspectives previstes de cara el pròxim estiu", assenyalen en un comunicat emès aquest dimarts.

Aquesta primavera, Caldea continuarà obert amb Inúu, el seu spa orientat només per a adults, i amb un horari nou del matí a deu de la nit, de diumenge a dijous, i de nou del matí a dotze de la nit en divendres i dissabtes. En canvi, el termolúdic, l’spa de majors dimensions de Caldea, romandrà tancat fins al dia 30 de juny ja que, en aquest centre s’està duent a terme l’aturada tècnica anual, en la qual s’han planificat una sèrie de tasques de manteniment i la reforma d’una secció de la coberta de vidre.