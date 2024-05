Suplanten a Repsol en un intent d'estafa "a residents d'Andorra" per rebre diners

Andorra la VellaLa companyia petroliera espanyola Repsol ha desmentit que hagi estat fent una oferta d'inversió i assegura que tot és un intent d'estafa suplantant el seu nom. L'anunci fals que s'ha estat publicant indica que s'oferia una opció d'inversió per la qual aportant 250 euros es podien rebre 1.500 euros al dia i més de 25.000 al mes. El més cridaner de l'intent d'estafa és que l'anunci recull que era 'obert als residents a Andorra'. No hi ha constància sobre possible denúncies al Principat per aquesta estafa.

L'empresa espanyola va fer un comunicat oficial al respecte: "Repsol no disposa de cap plataforma per a realitzar inversions ni remunerar de manera digital als usuaris. S'han detectat comunicacions que mitjançant la utilització d'intel·ligència artificial, suplanten la identitat del nostre equip directiu, oferint plataformes d'inversió que són fraudulentes. Iniciatives que impliquin emplenar un formulari en línia o cedir dades personals poden ser pràctiques fraudulentes, especialment, si les trobem en pàgines no oficials i xarxes socials".

L'escrit de la petroliera espanyola continua indicant que: "et recomanem encaridament que abans de facilitar qualsevol dada o emplenar algun formulari digital, t'asseguris que són canals digitals oficials i no obris cap missatge, ni segueixis cap enllaç relacionat amb cap mena de comunicació referent a aquesta mena d'accions i que, en cas de dubte, et posis en contacte amb els nostres canals d'atenció al client".