Carn de porc ibèric, una delicatessen de temporada

Andorra la VellaSegur que coneixes el famós pernil de jabugo Joselito. Amb cent quaranta-nou anys d'història, ha estat declarat per molts experts en gastronomia -inclòs el xef Ferran Adrià- com el millor pernil del món. Però sabies que també pots degustar la seva carn fresca de porc ibèric?

No és gaire comú que els animals criats per a la producció de pernil curat es puguin destinar per al consum de carn fresca, però Joselito aparta, entre els mesos de gener i març, algunes partides perquè els seus clients tinguin l'oportunitat d'experimentar el sabor del seu producte gurmet d'una altra manera. L'aliança que Pyrénées Andorra manté amb aquesta marca d'alimentació prèmium permet dur al Principat, remeses de filet, secret i ploma ibèrica durant una breu temporada, i alerta!, perquè acaba d'arribar la darrera al supermercat de Pyrénées . Fins al gener de l'any vinent, la carn fresca de porc ibèric Joselito no tornarà al país, així que encara ets a temps de poder tastar aquesta delicatessen.

Per què és tan gustosa?

La carn fresca Joselito de Pyrénées Andorra no conté additius ni conservants, és 100% natural i conté una alta infiltració de greix que aporta suavitat i crea una textura única. Els experts recomanen menjar cada tall d'una manera diferent per aprofitar al màxim les seves propietats. En el cas del llom, per exemple, suggereixen menjar-lo totalment cru -sí, sí, cru-, en un carpaccio o com un tataki, ja que com té poc greix, si es cuina, de seguida ens podem passar amb la cocció. En el cas del filet, es recomana cuinar la peça sencera, i no tallar-lo en làmines abans de coure'l. Finalment, consideren que el secret ibèric s'ha de cuinar a la brasa o la planxa, però sempre evitant que acabi massa fet.