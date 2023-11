El catàleg més esperat

Avui és un dels dies més esperats de l'any. Avui comença a circular l'esperat catàleg de joguines de Carrefour Epizen que destaca per l'àmplia gamma de joguines per a nenes i nens de totes les edats. Sense dubte, el catàleg de joguines és una gran font d'inspiració per a les compres nadalenques i una invitació a descobrir un món de diversió i creativitat.

El nou catàleg de joguines de Carrefour Epizen, que també es troba en la seva versió digital, presenta articles que abasten des de les últimes tendències en joguines electròniques fins a les clàssiques que mai passen de moda. Nines i peluixos, jocs de construcció, vehicles de control remot o jocs de taula, entre altres, són les joguines que s'inclouen dins aquesta revista de 24 pàgines.

Les joguines educatives també tenen el seu espai. I és que des de Carrefour Epizen són conscients de la importància de l'aprenentatge a través del joc. Per això, el catàleg inclou una selecció de joguines educatives que ajudaran els nens a desenvolupar habilitats cognitives, motores i socials mentre es diverteixen.

Carrefour Epizen presenta un ventall de joguines de marques de renom que garanteixen la qualitat i la seguretat d'aquestes. Des de LEGO i Barbie fins a Playmobil. Marques que donen confiança i que estan dissenyades per oferir hores de diversió segura. Amb tot, cal afegir que el catàleg de Carrefour Epizen s'adapta a totes les edats, des de nadons i preescolars fins a adolescents. D'aquí que la revista de joguines hagi quedat classificada segons les franges d'edat perquè es puguin trobar fàcilment els articles que millor s'ajustin a l'edat i els interessos de cada un.