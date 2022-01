Andorra la VellaApostar per la mobilitat sostenible és l’única sortida per a un futur més ecològic. L’ús de la intel·ligència artificial i el desenvolupament de noves tecnologies verdes serà clau en la creació d’una societat menys contaminant pel que fa al transport. Una de les marques que lidera aquest objectiu és BMW, la marca alemanya present al Principat a través de Pyrénées Motors.

Des del 2009, la sostenibilitat forma part dels pilars estratègics del grup, però com es manté una producció sostenible en la fabricació de vehicles?

El Grup BMW va ser pioner en situar la sostenibilitat com una de les pedres angulars de la seva estratègia corporativa. La companyia no treballa amb proveïdors que no tinguin la sostenibilitat i els drets humans ben definits entre les seves prioritats; de fet, tenim una cadena de valor que revisa des de l'extracció dels materials que fem servir fins al reciclatge.

Tot plegat, amb algun objectiu marcat al calendari?

El Grup BMW pensa reduir dràsticament la petjada de carboni per vehicle de cara al 2030. En concret, i respecte del 2019, volem baixar aquesta petjada un 80% en la producció, un 50% per cada quilòmetre de cada cotxe que es condueixi, un 20% en la cadena de subministrament i un 40% si tenim en compte tota la cadena de valor. L'objectiu és aconseguir una neutralitat climàtica l'any 2050. Estem impulsant una economia circular basada en quatre principis: repensar, reduir, reutilitzar i reciclar, on l'ús responsable dels recursos exerceixi un paper fonamental en el seu model de negoci.

Quants models electrificats té pensat oferir BMW en els pròxims anys?

Ens agradaria tenir almenys un cotxe elèctric en cada segment. Enguany hem presentat el iX3, el iX i el i4, cotxes que s'uneixen a l'i; MINI, com sabeu, comercialitza el MINIe i ja ha anunciat que serà una marca 100% elèctrica l'any 2025; al saló de Barcelona hem presentat la moto escúter elèctric de BMW Motorrad. D'acord amb les expectatives actuals del mercat, s'espera que en el 2030, el Grup BMW tingui 25 models electrificats, dels quals el 50% siguin totalment elèctrics i, s'espera que representin almenys el 50% de les vendes totals.

El desenvolupament sostenible del sector automobilístic es basa principalment en la mobilitat elèctrica?

Sens dubte la mobilitat elèctrica està sent una revolució al sector i les inversions que s'estan fent són molt elevades. El Grup BMW posarà en circulació, a tot el món, al voltant de deu milions de vehicles completament elèctrics en els pròxims deu anys. Aquest esforç que estan fent els fabricants, però, ha d'anar acompanyat d'un marc legal adequat.

Un dels models de BMW disponibles a Pyrénées Motors

Un marc legal que inclogui...?

Que inclogui incentius governamentals suficientment atractius, com beneficis fiscals o finançament directe com el que tenen altres països d'Europa, que realment impulsen la compra de vehicles elèctrics. Ens fa falta això i el desenvolupament, a curt termini, d'una gran xarxa de recàrrega ràpida que sigui pública i accessible a tothom.

És per això que, en alguns casos, alguns encara creuen que és millor un cotxe híbrid?

No ho ha de ser necessàriament. Els darrers dos cotxes elèctrics que hem presentat enguany, el i4 i el iX, tenen una autonomia WLTP de 590 km. D'altra banda, ens consta que diferents governs europeus, tenen plans molt ambiciosos de desenvolupament de la infraestructura de càrrega ràpida pública dels seus respectius països, la qual cosa sens dubte farà encara més polivalent el cotxe elèctric.

Arribarà el dia que el Grup BMW deixi de fer vehicles propulsats per combustibles fòssils?

La nostra estratègia com a companyia global es basa en el fet que, depenent de les seves necessitats, el client pugui triar entre els diferents tipus de motors: combustió, híbrid endollable, elèctric o hidrogen. Creiem que almenys, a mitjà termini, aquestes tecnologies coexistiran.