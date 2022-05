El concurs per a la connexió aèria amb França i Portugal, aquest any

Andorra la VellaEl Govern té previst llançar aquest any el concurs per a establir noves connexions aèries amb França i Portugal, malgrat que no es descarten altres destinacions que actualment s'estan avaluant com és el cas del Regne Unit. Així ho ha anunciat aquest dijous el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, qui ha recordat que l'enllaç amb Madrid va ser un primer pas i la voluntat de l'executiu "és continuar fomentant altres connectivitats" amb l'aeroport Andorra-La Seu d'Urgell.

Gallardo ha exposat que fa dues setmanes va visitar Londres per a reunir-se "amb una de les companyies que tenen el model d'avió que pot aterrar en aquest aeroport", el que afavoriria apropar al Principat un mercat britànic que actualment fa venir prop de 100.000 turistes a l'any. "Estem convençuts que si fem una connectivitat amb Londres, aquesta xifra pot incrementar-se", ha dit.

Segons ha exposat el ministre, la proposta andorrana per a establir aquest enllaç va ser ben rebuda "i ara estem analitzant les possibilitats". Pel que fa a les dificultats amb què es pot trobar el Govern tenint en compte que el Regne Unit no està inclòs dins d'Europa ni de l'espai Schengen, Gallardo ha manifestat que cal que l'aeroport disposi d'una autorització especial, la qual ja s'ha demanat "des de fa mesos". Aquesta petició, a més, "és un tema previst dins del plec de bases de l'Heliport Nacional" ja que ha d'esdevenir una "palanca" que ajudi a tenir activitat.

Defensa del 60% de la inversió estrangera procedent d'un moviment des de les Illes Caiman

El 60% de la inversió estrangera registrada al Principat el 2021 va provenir d'un únic moviment procedent de les Illes Caiman. Preguntat sobre aquesta qüestió, Gallardo ha explicat que "és sucós pensar" que aquests diners poden estar relacionats amb "algun element distorsionador", però el cert és que "tot s'ha fet com toca". De fet, es tracta d'un assumpte que es contestarà per escrit mitjançant el Butlletí del Consell General, on s'indicarà a quin sector pertany aquest moviment tot respectant els paràmetres de confidencialitat.

Amb tot, el ministre ha avançat que "tothom pot estar tranquil perquè tot s'ha fet correctament". "La inversió que prové al país aporta molt valor i, a més, ens ha de gratificar que hi hagi hagut aquesta inversió a Andorra. S'ha fet amb transparència i complint amb els estàndards internacionals de legalitat", ha conclòs.