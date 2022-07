Crítiques al turisme de compres a Andorra

Andorra la VellaEls ecologistes dels Pirineus Orientals d'Europa Ecologia els Verds (EELV) han potenciat una campanya al sud de França en contra del turisme de compres a Andorra. Adverteixen que els viatges d'anada i tornada al Principat amb un mateix dia tenen conseqüències mediambientals. També convida Andorra a replantejar el seu model econòmic: "l'economia d'Andorra no pot basar-se únicament al duty-free".

Segons explica el mitjà francès L'Indépendant, David Berrué, que és el portaveu del partit a la zona dels Pirineus catalans, parla dels problemes que comporta i comportarà per a les poblacions que depenen de la carretera RN-116. Convida els veïns i polítics de la zona a no potenciar la carretera ni aquest tipus de turisme, que al mig i llarg termini podria afectar a la seva qualitat de vida, per la contaminació dels carburats a una carretera que no està pensada per aquesta densitat del trànsit.