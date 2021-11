Epizen contractarà més de 300 persones

Andorra la VellaMés d'una setantena de persones han participat aquest dimarts a la trobada organitzada pel Servei d'Ocupació d'Andorra (SOA) i el Grup Pyrénées al Centre de Congressos. Aquest 'Job Meeting', que ha posat en contacte candidats i l'empresa privada més important del país, té per objectiu cercar personal per al nou centre comercial Epizen, que pròximament obrirà les portes a Sant Julià de Lòria. La trobada ha començat amb una introducció del secretari d'Estat d'Economia i Empresa, Èric Bartolomé, que destacat la importància del Grup Pyrénées en la creació de llocs de treball al país. Bartolomé ha volgut reafirmar també la importància del format de 'Job Meeting', atès que permet un contacte directe entre persones en recerca de treball i companyies. "L'objectiu que es busca promoure des del SOA és el contacte entre empreses que cerquen persones per integrar a les seves plantilles i persones inscrites al SOA", ha dit. Posteriorment, el director del nou projecte Epizen, Edgar Martínez Albert, ha explicat els avantatges que tindrien els empleats que treballin a Epizen. En aquest sentit, ha expressat la seva voluntat de que el centre comercial esdevingui, "un projecte de país, inspirador i rellevant, amb el qual, la gent estigui orgullosa de dir 'jo treballo a Epizen'", i ha afegit que "tot l'equip contribuirà a la creació de l'Andorra dels pròxims 25 anys". Tot seguit, els assistents han omplert un qüestionari on han pogut plasmar les seves capacitats i preferències, i un equip de recursos humans de la companyia els ha realitzat una petita entrevista.

Per la seva banda, la responsable de Recursos Humans del Grup Pyrénées, Laly Sánchez, "en una primera fase s'estan buscant entre 250 i 300 treballadors, i hi haurà una segona fase amb més contractacions" i ha afegit que, "com és un projecte format per diferents negocis vinculats a l'àmbit de l'alimentació, el comerç, l'emmagatzematge, la vigilància, la restauració... doncs els perfils que es busquen són molt variats, però el que sobretot busquem persones que tinguin ganes de desenvolupar-se professionalment, de fer créixer el seu potencial i de treballar en equip".

Tot i que no hi ha una data fixada al calendari per a l'obertura d'Epizen, des de Pyrénées s'assegura que "obrirà les portes pròximament". Mentrestant, els candidats contractats entraran a la companyia per dur a terme el pla d'acollida, integració i formació pertinent i s'incorporaran en les vacants dels diferents negocis i serveis del grup, a l'espera de sumar-se al nou equip d'Epizen. "Per a gestionar el personal contractat ens basem en tres pilars que són la conciliació, el creixement personal i posar la persona en el centre", ha afirmat Sánchez.