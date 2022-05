Escaldes-Engordany engegarà un pla de revitalització de les zones perifèriques el mes vinent

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra han signat aquest dimecres un acord que té per objectiu impulsar un pla de revitalització comercial per a les zones perifèriques de la parròquia que permeti posar en valor els actius comercials existents a partir de l'especialització i la concentració en l'espai urbà. En concret, l'actuació afecta les avingudes de les Escoles, Copríncep de Gaulle, Pessebre, Fiter i Rossell, el carrer d'Engordany i la plaça de Santa Anna. La previsió és que els treballs comencin el mes que ve. Arrencaran amb una anàlisi qualitatiu de la zona comercial elegida i això permetrà tenir una primera diagnosi.

Amb el treball que s'ha encomanat a la Cambra de Comerç es vol disposar d'un pla d'accions consensuat, a executar de forma continuada i a llarg termini, que permeti posicionar el comerç d'aquesta àrea de la parròquia i el posicionament com a territori.

Aquest pla es plasmarà en un full de ruta i contindrà tres fases d'execució. En la primera s'analitzarà l'entorn comercial i l'entorn urbanístic així com les actuacions prèvies que s'han dut a terme en aquestes zones. Per fer-ho també es realitzaran entrevistes amb els principals agents implicats a nivell empresarial i associatiu i amb l'administració. En la segona fase es definiran les propostes d'acció i la seva priorització. Això inclou les propostes de millora pel que fa a l'oferta de producte, les actuacions per potenciar l'atractivitat comercial i l'experiència de compra, l'atractivitat territorial i la mobilitat i s'identificaran les necessitats dels operadors i les disponibilitats per potenciar una estratègia conjunta. La tercera fase consistirà a detectar el grau d'implicació dels agents econòmics involucrats en relació a les mesures d'impuls i ordenació i les d'iniciativa privada.

La cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, s'ha mostrat a l'espera que aquest pla permeti ajudar a millorar els comerços de la parròquia. Per la seva banda, el president de la Cambra de Comerç, Josep Maria Mas, ha destacat que el petit comerciant sol estar aïllat i que accions com aquesta generen interès i fan que els negocis avancin. El comú d'Escaldes-Engordany hi destinarà un màxim de 8.000 euros (més IGI), que suposa el cost íntegre del pla. Aquesta és una via per ajudar el comerç, ja que els negocis no hauran de fer cap aportació per tenir el pla, tal com ha posat de manifest el cònsol menor, Quim Dolsa.