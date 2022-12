Juan Suárez: "Esperem que les nostres joies acompanyin en els moments importants i que passin de generació en generació"

Fa pocs dies que la joieria Suárez s'ha instal·lat a Andorra i ho ha fet de manera exclusiva a Pyrénées Andorra . Joieria Suárez es caracteritza per ser una firma de luxe en el sector i no hem volgut perdre l'oportunitat de conversar amb el conseller delegat, Juan Suárez.

Andorra es caracteritza, entre altres coses, per ser una plaça potent en la joieria de luxe. La presència de la joieria Suárez li donarà un plus? Donem al client una alternativa més?

Suárez es caracteritza per ser una joieria basada en tradició i innovació. La recerca de la millor matèria primera, la bellesa del disseny i el manteniment dels processos artesanals d'alta joieria són alguns dels nostres pilars. A les joies, s'hi reflecteix tot això, i penso que ens fa ser, almenys, una gran alternativa.

Com veuen la seva competència directa?

No crec que hagi de pensar tant en la competència. Una empresa familiar que es dedica al luxe ha de mirar a llarg termini i fer les coses bé. La qualitat i l'excel·lència exigeixen temps.

Quines expectatives tenen del mercat andorrà i quins motius expliquen la decisió d'instal·lar-se a Andorra?

La nostra primera expectativa és que el públic andorrà, així com els que visiten Andorra, tingui l'oportunitat de conèixer Suárez, de veure el nostre producte i de gaudir de la seva experiència de compra. El temps farà la resta.

I per què Pyrénées Andorra com a punt de venda exclusiu a Andorra?

Des del principi ens vam entendre molt bé amb Pyrénées i amb el seu equip. Coneixen molt bé el mercat, tenen una gran relació amb el client i, per tant, són un partner perfecte per afrontar el nostre aterratge a Andorra.

Què aporta Suárez al client d'Andorra i viceversa?

No diferenciem d'on o com és el client. Nosaltres intentem aportar tot el que sabem concentrar a les nostres boutiques, i això, tractant-se d'una joieria que d'aquí a poc temps fa 80 anys, és molt. Penso que el més important es resumeix en un producte en què l'únic llistó és la màxima excel·lència i una atenció al client exquisida. Una joia de Suárez té centenars d'hores de moltes persones al darrere en processos com el disseny, la selecció de matèries primeres, la definició tècnica i la seva producció, entre d'altres.

Em sabria dir com se sent la dona portant una peça de Suárez?

El que esperem és que les nostres joies sempre els acompanyin en els moments importants i que passin de generació en generació com a producte de gran valor, especialment sentimental.

Com es treballa una joia marca Suárez? Què és el que dona aquest plus a una joia?

El deteniment i la màxima cura. Darrere de la marca hi ha un gran equip de professionals i molts d'ells fa més de 40 anys que s'ocupen de seleccionar la millor matèria primera i confeccionar artesanalment les nostres joies, això té un valor incalculable. Som de les poques cases joieres del món amb un procés de disseny, selecció de matèria primera, desenvolupament i producció vertical.

Què hi ha darrere de Suárez? Com definirien la seva marca i quins valors hi ha al darrere?

La família significa valors: pertinença, compromís, lleialtat, respecte, autenticitat, llegat, responsabilitat... entre d'altres. Darrere

de Suárez hi ha una família que, juntament amb tots els que conformem l'equip, intenta portar aquests valors a la realitat en tot

allò que fem. Sense valors no hi ha equip i sense equip no hi ha cap marca.

És una bona època per invertir en joies?

La joieria és un valor segur, però és important comprar qualitat i llarg termini, que és en allò que nosaltres creiem.