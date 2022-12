Espot, sobre el problema de l'habitatge: "No és conjuntural, ha vingut per quedar-se"

Andorra la VellaXavier Espot ha indicat que la problemàtica actual de l'habitatge no és "com les crisis anteriors". En aquest cas, "no és un problema conjuntural, sinó que ha vingut per quedar-se". El Cap de Govern ha assenyalat que les polítiques d'habitatge no es poden contemplar en un període concret de temps, sinó que cal anar desenvolupant tota una sèrie de palanques per poder donar solucions.

"És un problema molt important que requereix grans dosis de pragmatisme i de generositat", ha explicat Espot. I ha recordat que l'Estat a partir d'ara haurà d'anar-se dotant de pisos a preus assequibles, però al mateix temps s'ha de facilitar al màxim que els privats posin habitatges al mercat de lloguer.

Espot ha deixat clar que només la utilització de les palanques públiques i privades pot aconseguir ajudar a la solució d'aquest problema. També s'ha mostrat disposat al fet que es creï un registre de la propietat "no perquè ajudi a solucionar el problema de l'habitatge, sinó perquè podríem disposar de més dades que ens permetin conèixer la realitat i aplicar polítiques d'habitatge".

El ministre responsable d'habitatge, Víctor Filloy, ha lamentat que l'oposició només s'hagi dedicat a destruir i intentar obtenir rèdit polític en la qüestió de l'habitatge.