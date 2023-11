El Fòrum de l'Empresa Familiar Andorrana se centrarà en les inversions d'impacte

Andorra la VellaEl 21è Fòrum de l'Empresa Familiar Andorrana (EFA) se centrarà en les inversions d'impacte, plantejades com una opció per a les empreses familiars. S'incidirà també en la lluita contra la desigualtat, en la necessitat de treballar de la manera més sostenible possible, i en quins camins cal seguir perquè tant persones com empreses puguin desenvolupar tot el seu potencial.

El Fòrum s’estructurarà en 4 blocs: el primer, presentat per Àngel Bonet, farà referència a com d’important és que les empreses tinguin una “ànima que vagi més enllà de la concepció tradicional del que s’associa amb l’empresa familiar”. Bonet és un referent mundial en l’ecosistema d’emprenedoria social. Ha fundat i presideix ‘Unltd Spain Foundation’, la primera acceleradora d’impacte social espanyola, i que recolza a més de 15.000 ‘start up’ repartides en 10 països; també és el CEO de ‘ImpactCompany”, una signatura que ofereix serveis d’assessorament a empresaris, inversos i alts executius.

El segon bloc del Fòrum el presentarà el president de Morabanc (Joan Maria Nin) i el moderarà la directora d’Andtropia, Marta Alberch. Comptarà amb la participació de tres ponents que explicaran com a Andorra ja existeixen empreses i fundacions que donen molta importància a les inquietuds socials, culturals, musicals i arqueològiques. La impulsora i fundadora de la Fundació Anna Riera (Isabel Escudé), la propietària i CEO de Molines Patrimoni (Montse Cardelús) i la representant de la Casa Vicens (Mercedes Mora) conferenciaran sobre els seus projectes, sobre què les ha impulsat a decidir-se pels respectius sectors, així com de les estratègies que han seguit i dels esforços que han invertit per dur-los a terme.

El tercer bloc oferirà una aproximació acadèmica i empresarial al món financer; el presentarà el president d’Andbank, Manel Cerqueda, i el moderarà el fundador d’Alfa Quest Saboya Assessors, Gilbert Saboya. Un reconegut prestigi en el món acadèmic, polític i financer, avalen la prolífica trajectòria dels dos convidats, Sébastien Pouget (professor de finances de la Universitat de Toulouse i director científic de ‘Research Initiative for Corporate Climate Change’) i Jean Jacques Barbéris (codirector d’Amundi Assets Management).

Finalment, el quart bloc del 21è Fòrum de l’Empresa Familiar Andorrana, presentarà dues empreses espanyoles, VELATIA i Estrella Galicia.

Javier Ormazabal presideix VELATIA, empresa basca que factura 800 milions d’euros anuals dissenyant i fabricant solucions orientades a digitalitzar la xarxa elèctrica, amb l’objectiu d’incentivar les energies renovables, promoure una mobilitat més sostenible i garantir subministrament elèctric a les infraestructures amb necessitats d’energia crítiques.

El president d’Estrella Galicia, Ignacio Rivera, ha propulsat la seva empresa al rànquing de les 30 marques més valuoses d’Espanya, i ostenta el ‘Premio EY Emprendedor del Año 2017’.

El 21è Fòrum de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) comptarà amb el suport de Creand i tindrà lloc el proper 24 de novembre a l’Sport Hotel Village de Soldeu, on després d’un matí dedicat a les xerrades dels esmentats ponents s’oferirà un dinar i un discurs de clausura per part del cap de Govern del Principat d’Andorra, Xavier Espot.

Tomàs valora “molt positivament” l’adjudicació de la nova ruta àrea de l’aeroport Andorra – La Seu amb Palma.

"Estem molt satisfets d'aquesta nova connexió amb Palma. Una de les palanques pel desenclavament econòmic del país és obrir noves rutes aèries i augmentar la freqüència de les que ja tenim". D'aquesta manera ha valorat el president de l'EFA el nou enllaç aeri de l'aeroport d'Andorra-la Seu amb Palma, una línia que operarà la companyia Air Nostrum durant la temporada d'hivern. A més, i en referència a l'oferta de destins, Tomàs ha manifestat que "caldria introduir algun vol entre setmana a Madrid", així com "incloure connexions amb París i altres ciutats europees, ja que Andorra és un destí atractiu per a gent de molts indrets". També ha reconegut que l'11% de les incidències registrades des de la inauguració de l'aeroport, relatives a endarreriments, cancel·lació de vols o aterratges en altres aeroports, són "preocupants". En aquest sentit, s'ha mostrat decidit a comprovar si la causa dels problemes és tècnica, fruit de la mala organització, o són conseqüències "purament atmosfèriques".