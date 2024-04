Detingut al Pas per desobeir una ordre d'expulsió

Andorra la VellaLa policia va informar aquest divendres que durant els darrers dies va efectuar-se la detenció d'un home de 41 anys no resident com a presumpte autor d'un delicte contra la funció pública. Segons expliquen des del cos d'ordre, l'individu va ser aturat al Pas de la Casa i, en ser controlat, els agents van poder constatar que sobre ell hi havia una ordre d'expulsió vigent. Posteriorment, van detenir-lo.