Gallery inaugura el seu nou espai en moda d'home, adolescent i infantil

Andorra la VellaEl luxe té un nom, i aquest és Gallery. La prestigiosa 'boutique' de moda d'Andorra la Vella, que des del juny de 2021 forma part de Grup Pyrénées, amplia la seva oferta de marques d'alta gamma i acaba d'inaugurar un espai per a col·leccions de roba i complements d'home, adolescents i infantil. La decisió forma part de l'estratègia de Grup Pyrénées i Gallery de reforçar la presència de firmes de luxe al país. Segons ha explicat la fundadora i mànager de Gallery, Sonia Yebra, "els nostres clients sempre tenien aquesta expectativa quan venien a la botiga i com nosaltres també volíem fer aquest pas, Pyrénées va apostar pel projecte".

L'establiment, que concentra el nombre més gran de marques prèmium del país, compta des de fa uns dies amb una planta pròpia per a la moda masculina, amb marques com Globe-Trotter, Balmain o MSGM, i un petit espai per a col·leccions destinades als més joves. En aquest sentit, Yebra ha recalcat que "els adolescents que venen a l'establiment sovint ens deien 'i no teniu res per a nosaltres?' perquè els costa trobar peces de roba diferents, i és un client que hem de cuidar, ja que serà el nostre comprador en un futur".

Pel que fa a la moda infantil i de nadó, Gallery ha creat un espai a la planta baixa que els clients poden descobrir primer des de l'aparador. La nova oferta compta amb peces úniques de la marca Stella McCartney o de la italiana il Gufó. A més a més, Gallery ofereix a les seves clientes la possibilitat de crear 'looks mini me' (peces de roba que estan en versió femenina i infantil alhora i són exactament iguals).

El luxe s'ha convertit en un important segment de mercat en el sector de les compres i el turisme en general. La presència de marques prèmium al nostre país, fa que els compradors, siguin visitants o residents, vinculin Andorra amb el concepte d'exclusivitat, un dels valors que més busquen aquest tipus de clients.