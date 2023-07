Govern abona els 2,3 milions endeutats dels crèdits tous

Andorra la VellaGovern ha fet públic a través d'un edicte publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) que ha abonat 2.278.112,05 € corresponents als crèdits tous que encara no s'han retornat. Cal recordar que moltes empreses van rebre a partir del programa extraordinari d'avals per empreses per la situació de la emergència sanitària causada per la covid.

La llista d'empreses beneficiades s'ha fet pública, juntament amb la quantitat rebuda per cadascuna.