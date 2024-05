El deute de Naturland amb els bancs ascendeix a 7 milions d'euros

Sant Julià de LòriaNaturland arrossega un deute amb entitats bancàries que arriba fins als 7 milions d'euros. Això ho explica el seu director general, Xabier Ajona, en una entrevista a Avui serà un bon dia. En ser preguntat sobre com poden afrontar les inversions que pretenen assolir per afegir més activitats i possibilitats al parc, ha fet referència a la situació econòmica del projecte i l'ha destacat com el principal obstacle per ampliar la seva oferta.

Ajona explica que durant els darrers tres anys han treballat per pagar els deutes més urgents i sanejar una mica la situació de l'empresa, però que, tot i això, encara s'arrosseguen aquests set milions de deute.

El parc es troba en un punt en què pretén ampliar la seva oferta i assegurar-se uns majors ingressos, de forma que acabin amb els dubtes de fins a quin punt surt guanyant Sant Julià amb el seu funcionament. Des del comú se'ls ha ajudat a fer les darreres inversions per poder fer front, al mateix temps, a aquests pagaments pel deute.

El director general també ha remarcat que l'augment dels interessos bancaris, derivat de la situació geopolítica que s'està experimentant els darrers anys, ha afectat molt el deute de la societat.