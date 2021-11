Grup Pyrénées recupera varietats de blat desaparegudes per a la seva fleca Espícula

Andorra la VellaAmb la voluntat d'oferir al client un producte més saludable i sostenible, el Grup Pyrénées ha recuperat diverses varietats de blat per a l'elaboració de pans, coques i brioixeria del seu forn Espícula, que dirigeix el premiat forner Jordi Morera. Al llarg del passat any va sembrar, a la Seu d'Urgell (ja que l'orografia andorrana no permet el bon cultiu de blat), la varietat Florence Aurora, que estava extingida en la zona i es va conrear expressament per a la companyia andorrana.

El reportatge d'A l'Alça a Jordi Morera, el forner d'Espícula de Pyrénées Andorra

Segons ha explicat Morera en una entrevista al programa A L'ALÇA, "aquest tipus de blats són molt menys productius, però tenen moltes més qualitats nutricionals, i és que des del Grup Pyrénées tenim l'objectiu d'aprofundir encara més en l'anomenat 'producte quilòmetre zero', per a transmetre a través del pa, valors com la sostenibilitat i la salut". Gràcies a la varietat recuperada i una massa mare creada amb herbes de la Vall d'Incles, Morera ha presentat el nou 'Pa dels Pirineus', una barra de pa de quatre quilos que oferirà Espícula i que es tallarà al gust del client.

Està previst que, al llarg del pròxim any, el Grup Pyrénées continuï experimentant amb varietats de blat negre, sègol i espelta en desús, "per a intentar oferir al consumidor, no sols un bon producte, que estigui bo, sigui de fàcil digestió i que satisfaci la gana, sinó que tingui una història de vida darrere", ha detallat el mateix Morera.

Espícula va néixer fa tres anys de l'aliança del Grup Pyrénées i Jordi Morera, guanyador del Premi World Baker en 2017, que reconeix al millor forner del planeta. Des de llavors, la fleca Espícula permet als clients dels grans magatzems Pyrénées veure en directe com s'elaboren els seus productes a través dels amplis finestrals dels quals disposa la zona de treball, on un molí de pedra elabora la farina cada dia.