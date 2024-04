Immobiliaris i propietaris carreguen contra Govern per les mesures per estimular l'oferta de lloguer

Andorra la VellaL'Associació de Propietaris de Béns Immobles, el Col·legi d'Agents i Gestors i la FIABI han emès un comunicat conjunt en el qual defensen que les mesures presentades el passat dijous per l'executiu són inconstitucionals. No entenen perquè els propietaris han de ser "privats dels seus béns encara que sigui temporalment" ni tampoc quina és la indemnització que preveu la Constitució. També consideren que a l'hora d'anunciar iniciatives amb tant d'impacte s'hauria d'haver tingut en compte la seva opinió i critiquen que s'han assabentat de tot plegat al mateix instant que la resta de ciutadans del país. Titllen les mesures "d'especulatives i improvisades" i, a més, afegeixen que no tenen cap garantia d'èxit. Tanmateix, asseguren que es troben a disposició de Govern i les institucions per treballar en aquesta qüestió de manera conjunta, tal com recull RTVA.