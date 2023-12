Ja saps què regalar aquest Nadal?

Grup Pyrénées presenta la seva revista de Nadal que inclou idees per a regalar, entrevistes als responsables d'algunes marques en moda o cosmètica, novetats i coses que passaran durant el 2024, entre altres. El president de Grup Pyrénées, Patrick Pérez, referma, en el seu missatge de Nadal, el compromís de l'entitat per seguir tenint cura de l'entorn medi ambiental. Així, el grup empresarial continua treballant en el desenvolupament d'accions enfocades en la sostenibilitat i la solidaritat.

Una de les novetats de la publicació d'enguany és que la revista cobra vida. Algunes de les entrevistes incloses dins el document disposen d'un codi QR que s'haurà d'escanejar amb un dispositiu mòbil. A partir d'aquí, el lector podrà visualitzar i fer-se una idea d'allò que explica el protagonista de l'entrevista.

El lector també es podrà submergir al món de la moda amb les entrevistes en exclusiva a fundadors de marques de roba que estan deixant empremta, com ara, Ecoalf o representants de firmes de cosmètica que presenten novetats, com ara, Elisabeth Arden, Filorga o Foreo.

A les pàgines de la revista també hi ha una acurada selecció d'idees per regalar que van més enllà del comú. Des d'accessoris de moda fins a la tecnologia d'última generació. Una varietat d'opcions per satisfer fins i tot els gustos més exigents. Propostes que han estat escollides amb cura amb l'objectiu final de despertar somriures i fer que aquest Nadal sigui inoblidable.

La gastronomia també ocupa el seu espai dins la revista. Seguint amb l'afirmació 'El Nadal m'encanta', s'obren un total de seixanta-quatre pàgines sota el concepte 'tastar nous plats m'encanta'. En la secció de gastronomia, la revista ofereix, fins i tot, un menú de Nadal per deixar els comensals sense paraules. Alhora, és en aquest espai en què el lector podrà descobrir dues sorpreses que seran una realitat durant el 2024.

En conclusió, la revista de Nadal de Pyrénées Andorra és un must o un bàsic d'aquestes dates que ajuden a mantenir la il·lusió i la màgia de Nadal.