L'aliança entre Grup Pyrénées i Gallery dona els seus fruits

Andorra la VellaEl luxe s'ha convertit en un important segment de mercat en el sector de les compres i el turisme en general. La presència de marques prèmium al nostre país, fa que els compradors, siguin visitants o residents, vinculin Andorra amb el concepte d'exclusivitat, un dels valors que més busquen aquest tipus de clients. Però com atraiem aquests compradors? Aquesta és la pregunta que ha intentat respondre el programa 'A l'Alça' en el seu darrer capítol. En una entrevista amb Sonia Yebra, fundadora i mànager de Gallery Andorra -una de les botigues de luxe més rellevants del país- ha assegurat que "Andorra encara ha de fer una feina molt gran per captar el client de luxe, sobretot per una qüestió d'infraestructures. No estem preparats del tot per acollir un client que busca facilitat en els accessos, rapidesa... I després acompanyar-ho d'altres serveis; en aquest sentit, sí que crec que el país està al nivell de serveis de luxe i pel que fa a botigues; però crec que ara mateix som encara un petit sector en el món del 'retail' de luxe, així i tot, esperem que en un futur puguem créixer i donar més varietat d'oferta".

De fet, aquesta oferta l'ha ampliat la mateixa botiga, que recentment ha obert un espai de moda home, una altra d'adolescent, i una altra d'infantil i nadó; seccions que la botiga havia tingut en el passat i que el client d'alt standing reclamava des de feia temps. La decisió s'emmarca en l'acord de col·laboració que Gallery i Grup Pyrénées van signar el juny de 2021, amb l'objectiu d'ampliar la presència de marques exclusives al país i convertir-se en aparador de les noves tendències en moda. "L'aliança que hem obtingut les dues empreses ha estat en benefici mutu. Al final, Gallery aporta el seu 'knowhow' de quinze anys al sector del luxe i Pyrénées aporta el seu 'knowhow' en l'àmbit de gestió, de gran empresa del país, de referència en el sector 'retail' a Andorra i a l'exterior. Aquests nou mesos realment han sigut molt positiu per a les dues parts, perquè ara som només un, miren en la mateixa direcció, amb estratègies conjuntes i del que es tracta és de créixer, intentar sumar i d'una forma crear reptes que de forma separada no haguéssim aconseguit", ha recalcat Yebra.

Els experts apunten a una 'premium-ització' del sector del luxe a escala mundial, és a dir, oferir al client objectes més personalitzats, amb una major consciència sostenible que li comportin una gratificació espiritual i que vinguin acompanyats d'experiències transversals tant físiques com digitals. Més enllà de l'origen del client d''alt standing' -que a Andorra, és principalment nacional- el sector del luxe està aposten per segmentar el mercat, per arribar a un públic més selectiu que busca un valor afegit a la marca, com que les col·leccions tinguin col·laboracions d'artistes o celebritats. I per sobre de tot, oferir serveis excepcionals que connectin de forma més rellevant amb el client.