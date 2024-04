L'edifici Node estarà enllestit el 2026

Andorra la VellaEn dos anys estarà enllestit l'edifici Node, segons recull RTVA. Des d'Andorra Telecom assegura que la fase més difícil va ser la de tancar l'espai. Des de la companyia posen de manifesta la necessitat d'empatitzar al màxim amb els veïns i comerciants i cada sis mesos s'organitzen reunions amb els afectats. Alhora remarquen que les obres no van començar fins que no es va poder parlar amb tots els afectats. El projecte està pressupostat en 24,5 milions d'euros. El projecte inicial comptava amb unes terrasses enjardinades, on aquí, sí, s'hi ha fet una petita modificació per "poder permetre que hi pugui haver gent un moment donat passejant per allà". La companyia està ara oberta a petites iniciatives que encara sorgiran per intentar pal·liar els efectes de les obres.