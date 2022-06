L’equip professional d'Epizen, a punt per oferir-te una gran experiència

Andorra la VellaDes de finals del 2020, el Grup Pyrénées està formant l’equip de persones que faran part d'Epizen. Des de llavors s'ha fet força feina i avui dia l’equip professional està a punt de posar-se al capdavant del nou espai comercial. Es tracta d’un projecte que tots s’han agafat amb evident il·lusió en el si del grup líder en el sector retail a Andorra.

El perfil de persona que treballarà a Epizen, explica Laly Sànchez, responsable de Comunicació Interna, “és a nivell professional molt divers, ja que ha de donar resposta a totes les àrees de negoci establertes al centre, però les persones que hi treballaran comparteixen l’entusiasme pel projecte i les ganes de fer molt bé la seva feina. Els treballadors que s’han incorporat en els últims mesos, s'estan acabant de formar per a l'obertura amb moltes ganes i ja treballen en equip per preparar l’obertura i que els clients i clientes gaudeixin de la seva experiència en aquest nou destí dels Pirineus".

Afegeix Sánchez que l'equip professional d’Epizen creix cada dia. Es combina la formació de les persones ja incorporades amb l’acollida de les nouvingudes i la selecció dels perfils que encara s’estan cercant. En els últims mesos, la majoria s’ha estat formant en altres unitats de negoci del grup amb un pla de training fet a mida per complementar l'experiència i que, alhora, s’ajusti a la capacitació de cada professional. Les persones són les peces clau d’aquest projecte, puntualitza Sánchez.

La conciliació laboral i personal és una de les premisses d'Epizen. De la mateixa manera que també ho és el desenvolupament laboral de les persones que formen part de l'equip professional. En aquest sentit, els treballadors d'Epizen treballaran en horaris continuats i la formació i el creixement professional serà ben present per assolir aquests objectius. Una fita que no n’entén de fronteres, ja la companyia ha incorporat i continua incorporant personal tant de país com transfronterer que tingui interès a desenvolupar la seva carrera professional en un entorn laboral amb grans oportunitats.

Epizen esdevindrà un nou destí dels Pirineus per als visitants i alhora una nova oportunitat pels professionals de banda i banda de la frontera. Un autèntic dinamitzador del territori que aposta per tenir el millor equip amb l’objectiu d’oferir una experiència al client des d'una perspectiva employee centric, o el que és el mateix, des d’una òptica centrada en la persona.