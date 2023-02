L'ocupació hotelera frega el 90% durant l'última setmana

Andorra la VellaLes dades de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA) fetes públiques aquest dimecres mostren la continuació de la tendència a l'alça que hi ha les darreres setmanes. Així, des de la patronal hotelera s'informa que la setmana passada s'ha tancat amb una ocupació del 89,10%, més alta que la registrada la primera setmana del mes de febrer, que era del 82,51% i que la setmana passada, amb un 86,69%. I especialment elevada ha estat l'ocupació que hi ha hagut durant el cap de setmana, quan s'ha superat el 93,59%. Concretament, els hotels han estat al 92,68%. Des de la Unió Hotelera d'Andorra es valora que han estat "molt bones dades d’ocupació doncs tant entre setmana com el cap de setmanade Carnaval".