La manca d'abocadors aturarà de forma imminent moltes obres d'excavació

Andorra la VellaDes de l'anunci del tancament de l'abocador de Beixalís del passat mes de febrer, l'Associació de Contractistes d'Obres d'Andorra (Acoda) ha estat alertant reiteradament de la problemàtica i exposant la greu situació que es podria arribar a donar en el cas de no disposar d'abocadors al país. En aquest sentit, segons explica l'entitat aquest dijous en un comunicat, la manca de planificació i disposició d'abocadors per poder dipositar les terres, així com el tancament prematur de l'abocador de Beixalís tot i no haver-ne exhaurit la seva capacitat, "ha portat la situació a un estat que propiciarà l'aturada de moltes de les obres d'excavació durant el període hivernal", fet que suposarà "un greu impacte en tots els col·lectius que hi formen part, amb especial perjudici a propietaris i promotors".

Des de l'Acoda s'assegura, a més, que aquest fet "agreuja ja de per si la complicada situació que travessa el sector a causa de la inflació", amb especial incidència pel cost de les matèries primeres, "i la falta d'empatia dels estaments públics a l'hora d'aplicar revisions de preus tal com fan per llei la resta de països del nostre entorn". Per aquest fet, recorden que algunes obres públiques ja s'han quedat desertes i que les obres en curs de licitació es veuran afectades.

Per tot plegat, l'associació insisteix en la demanda a l'administració general, en especial atenció als comuns (responsables en l'atorgament de les llicències urbanístiques i de la gestió dels abocadors), d'una solució "ferma" que respongui ja a la problemàtica amb l'obertura de nous abocadors, per garantir la continuïtat de l'activitat del sector i trobar una sortida viable i programada en aquest moment tan delicat pel sector.

Tanmateix, posen en relleu que "totes aquestes qüestions varen ser àmpliament debatudes en una reunió mantinguda amb el Govern el passat dia 12 d'octubre, on també es va fer especial incidència en el fet que el sector de la construcció està preocupat per la incertesa de la seva activitat a mitjà-llarg termini per l'aplicació de les noves directives urbanístiques". Precisament, l'Acoda va insistir a poder prendre part en l'elaboració d'aquestes directives, ja que viuen "amb la mateixa preocupació" la capacitat dels recursos naturals, dels serveis i de les infraestructures necessàries per garantir el nivell de qualitat de vida al Principat.

Finalment, lamenten que per concórrer al concurs per a l’atorgament de llicències per a la “gestió” del centre de transferència, les especificacions del plec portaven a la conclusió que la mateixa “gestió” era "econòmicament inviable" vist que el Govern, a través del ministeri d'Ordenament Territorial "traspassava tota la responsabilitat als contractistes quant a la recerca d'ubicacions i el cost que representa l'explotació de l'esmentat centre".