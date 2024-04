Sis mesos més sense atorgar cap llicència urbanística a Ordino

OrdinoEn la sessió de Consell de Comú, el punt més destacat d’avui a l’ordre del dia ha estat l’aprovació del Decret pel qual es prorroga sis mesos, el termini de suspensió temporal de noves llicències urbanístiques, acordat ara fa un any per decret, el 5 de maig de 2023. Així, el nou calendari proposa el 5 de novembre, com a nou termini, període que inclourà la nova exposició pública del POUP. Després de l’aprovació provisional és presentarà a la CTU, qui disposa d’un màxim d’un any per revisar-lo.

El Comú ha considerat necessari ampliar el termini, atesa la complexitat i l’abast de les al·legacions presentades durant el període d’informació pública, que es va tancar el passat 6 de març amb 220 al·legacions. El conseller i la consellera de la minoria, Enric Dolsa i Jordina Bringué, s’han mostrat favorables a la pròrroga presentada, igual que ho van estar amb l’aprovació del Pla, segons han dit.

Pel que fa als criteris de modificació del Pla, la cònsol major ha avançat: “Tot i que encara no tenim el dibuix, la voluntat és deixar el voltant dels nuclis urbans com estan, però redefinir les zones residencials”. Coma ha volgut transmetre un missatge tranquil·litzador i coherent respecte al text anterior, ja que vol el màxim consens: “els nous paràmetres donaran prioritat a la protecció de l’entorn i a la qualitat de vida dels habitants”.