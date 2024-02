Les marques premium d’home es donen cita a Gallery

En les pròximes línies ens endinsarem en un espai nou, únic, ple de personalitat i estil. Avui entrem en el petit espai dedicat a la moda masculina de luxe que s’obre pas a Andorra. Et donem la benvinguda al racó Gallery on viuràs una experiència de compra única i on trobaràs una selecció de marques de moda masculina d'alta gamma i on es donen cita les tendències de la temporada.

Firmes com Palm Angels, Balmain Paris, Off-White, Herno, Barbour, L.B.M 1911, Montecore i Aspei es concentren en aquesta prestigiosa zona de Pyrénées Andorra per oferir al client peces d’alta qualitat amb dissenys innovadors. Des d’ara, el client amant de la moda i la singularitat té el seu racó on trobar peces úniques que faran ressaltar el seu estil i la seva personalitat.

A Gallery, cada article que hi trobes és el resultat d'un procés de fabricació minuciós, que involucra artesans experts que dominen tècniques tradicionals i modernes per crear peces exclusives que, alhora, es caracteritzen per ser peces de producció limitada. En conclusió, tots els articles de Gallery es poden definir com a peces d’art que es converteixen en objectes de desig per aquells que busquen diferenciar-se i marcar tendència.