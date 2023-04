Més de 5 metres de pur luxe

Si estàs pensant en canviar de cotxe i tens en ment un cotxe totalment elèctric que combini rendiment i entreteniment multisensorial, Pyrénées Motors té el que estàs buscant. L'àrea de motor de Pyrénées Andorra disposa des de fa unes setmanes del nou BMW i7 xDrive60, considerat un dels vehicles més luxosos i, tecnològicament parlant, més avançats en el mercat que et farà viure una experiència de conducció inolvidable.

Amb tracció a les quatre rodes, incorpora un motor elèctric en cada eix, més una potència de 544 CV i 745 Nm de parell, una acceleració de 0 a 100 de 4,7 segons, una velocitat màxima de 240 km/h i una autonomia elèctrica de 590 quilòmetres (en cicle WTLP ). Una autonomia que arriba gràcies a la gran bateria de liti de 101,7 kWh de capacitat que hi ha en la part central dels baixos del xassís. A l'hora d'efectuar la recàrrega, més enllà dels carregadors convencionals també podrem dur a terme l'operació en un punt de recàrrega ràpida de fins a 195 kW.

L'altre de les grans característiques del nou BMW i7 xDrive60 passa per estar equipat amb un avançat sistema de conducció autònoma, la qual cosa et permetrà relaxar-te i gaudir del viatge. Entre altres coses, el cotxe està capacitat per reconèixer semàfors, tota mena de senyals i és capaç d'escollir o canviar de ruta en funció del trànsit i un cop arribat a destí, buscarà un lloc per aparcar i aparcarà sense que el conductor hagi de fer res.

Un vehicle que està impulsat per un motor elèctric d'última generació que et brindarà un rendiment excepcional, mentre que el seu disseny elegant i modern ofereix una comoditat inigualable.

BMW

En resum, si busques una experiència de conducció prèmium amb l'últim en tecnologia i comoditat, el BMW i7 xDrive60 és el vehicle perfecte per a tu.