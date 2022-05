Ets més de Vitara o de S-Cross?

Andorra la VellaLa setmana del 16 al 21 de maig tens l’oportunitat de provar els nous models Suzuki S-Cross i Suzuki Vitara a Pyrénées Motors . Si estàs pensant en adquirir un nou vehicle, la secció d’automoció de Pyrénées Andorra et dona l’oportunitat de conduir els dos cotxes de la marca japonesa perquè acabis de decidir-te. Per fer la teva reserva, pots trucar al telèfon 880 700 o bé enviar un correu a marketing.autopyrenees@redsuzuki.es.

Suzuki S-Cross

La tercera generació del Suzuki S-Cross arriba mantenint-se fidel a les seves credencials: un cotxe tant familiar com versàtil, però alhora compacte i amb versions de tracció integral. A més a més, incorpora la mecànica ‘mild-hybrid’, que li permet obtenir el distintiu ECO. Fixa la seva longitud en 4,3 metres i la seva amplada en 1,78 metres. El maleter té una capacitat de 430 litres. L’estètica està completament renovada, amb un nou frontal amb defenses més robustes -també noves defenses posteriors- i una graella revisada. Així mateix, l'interior es configura amb materials més agradables al tacte.

Suzuki Vitara

Pels qui no volen renunciar a l’aventura, el Vitara es caracteritza per ser un SUV amb certes capacitats de tot terreny. Fabricat per Suzuki des de 1988, actualment es comercialitza la quarta generació. Pel que fa al seu disseny exterior, destaca la calandra frontal de barres verticals cromades, la possibilitat d'incorporar una carrosseria bicolor amb el sostre i pilars diferent de la resta de la carrosseria, un fet que li dona una personalitat pròpia. Fixa la seva longitud en 4,2 metres i la seva amplada en 1.7 metres. Cal destacar la seva alçada, que se situa en 1,6 metres d'alt, un petit esglaó per sobre dels models més venuts del segment. Si tens ganes de provar una nova experiència, ves a Pyrénées Motors i experimenta tu mateix el poder de Suzuki!