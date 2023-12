El Nadal m'encanta!!

'El Nadal m'encata' és una expressió que a més d'una i d'un li encaixa a la perfecció. I a Pyrénées Andorra també. Des d'avui, el centre comercial se submergeix a la celebració de Nadal que es troba reflectit a cada racó. Les llums de Nadal brillen de manera especial creant un ambient acollidor que convida a tothom a endinsar-se a la màgia nadalenca de Pyrénées Andorra.

Una de les novetats que presenten els grans magatzems consisteix a poder personalitzar els teus regals de Nadal enregistrant un vídeo dirigit a la persona a qui es fa el regal. Pyrénées Andorra disposarà de dues cabines de gravació per fer l'enregistrament pertinent el qual es podrà visualitzar escanejant el codi QR que portarà enganxat l'embolcall del mateix regal.

Les visites del patge del Pare Noel i dels Reis Mags d'Orient tampoc hi faltaran. Així, el patge del Pare Noel s'instal·larà a Pyrénées Andorra els dies 9, 10,11,12,17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24 de desembre de 17h30 a 20 h mentre que els patges dels Reis Mags d'Orient ho faran del 26 de desembre al 5 de gener de 17:30 h a 20 h.

I per donar idees per regalar durant aquest Nadal, el centre comercial distribuirà a partir de l'1 de desembre l'esperada revista de Nadal de Pyrénées Andorra on hi haurà reportatges, entrevistes enfocades en moda, cosmètica i gastronomia. Una revista que també servirà per donar a conèixer diferents novetats relacionades amb el centre comercial.

Gastronomia nadalenca

La secció d'alimentació també s'afegeix al Nadal de Pyrénées Andorra. I és que la gastronomia ocupa un lloc destacat durant aquestes dates. En aquest sentit, els grans magatzems posen a disposició del client l''Encarrega'm'. Un servei que consisteix a encarregar a Pyrénées Andorra diferents safates de menjar. Hi ha de diferents varietats, com ara, formatges, sushi, fruita, entre altres.

Dins la secció d'alimentació també hi ha un gran ventall de lots de Nadal per regalar. Una opció a tenir en compte si s'ha de fer un detall. En aquest cas, Pyrénées Andorra ha distribuït un catàleg on proposa diferents alternatives en funció del pressupost que es vol destinar a la cistella de Nadal.