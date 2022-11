La nefasta situació de l'habitatge pels temporers: 8.000 euros per entrar a un pis o 30 euros la nit per dormir a un sofà llit

Andorra la VellaLa situació dels temporers que no troben allotjament, treball o ambdues coses comença a empitjorar. De fet, segons informa RTVA, alguns temporers s'estan veient obligats a marxar del país perquè, tot i tenir treball, no poden fer front a les despeses que suposa trobar un pis o un lloc on dormir. Des de l'Estació Nacional d'Autobusos asseguren que hi ha molta arribada de temporers, però també molta sortida. A alguns d'ells els han demanat 8.000 euros per entrar a un pis de lloguer més les despeses addicionals. N'hi ha d'altres que han rebut ofertes per dormir en un sofà llit per 30 euros al dia.