Omple la nevera amb el 3x2

Andorra la VellaS'acosta el mes de juny, i amb ell, les vacances d'estiu. I com cada any, la secció d'alimentació de Pyrénées Andorra activa la seva esperada promoció '3x2' per facilitar-te la posada a punt de la nova temporada. D'aquesta manera, podràs omplir el rebost i la nevera amb més comoditat i preocupar-te del que realment importa: gaudir del merescut descans. La promoció només és vàlida per als clients MyPyri (descarrega't l'app i fes el registre en menys de cinc minuts de manera gratuïta) des d'aquesta setmana i fins al diumenge 5 de juny. Entre les seccions més destacades per aprofitar el 3x2 hi ha el producte fresc d'Ametller Origen, la secció de sushi i el forn Espícula.

Ametller Origen

El sabor de la fruita i la verdura d'Ametller Origen s'aconsegueix gràcies a la qualitat dels terrenys on es cultiva i a l'esforç dels socis de confiança que treballen diàriament per portar-te un producte fresc i de proximitat, directament del camp a la teva taula. A Pyrénées trobaràs tota la fruita i verdura de temporada i de collita pròpia d'Ametller Origen, productes exclusius amb els quals cuidar-te, plens de sabor i qualitat, i que aporten un alt valor nutricional al nostre sistema.

Espícula

Des de Pyrénées , Jordi Morera es marca com a projecte personal que el pa sigui considerat un aliment saludable. La seva aposta es basa en tres fonaments: valor nutricional i variat, fàcil digestió, i alt poder saciant. Morera és un forner que no fa servir additius, amb l'objectiu de tornar als orígens i oferir un producte únic i de proximitat. A l'Espícula podràs descobrir diferents varietats de pa elaborades amb massa mare i farina d'espelta integral, per a una dieta equilibrada i saludable. I si vols un caprici, trobaràs una gran selecció de dolços i pastissos artesanals per a ocasions especials.

Sushi i sashimi

Pyrénées Alimentació elabora sushi de peix amb verdures, fruites, marisc, surimi o fins i tot amb pollastre cruixent o foie. Per a la seva realització s'utilitza matèria primera de qualitat, com la tonyina de Balfegó o la fruita i verdura d'Ametller Origen. Tanmateix, el que marca la diferència és l'arròs i l'amaniment; és important que el gra de l'arròs sigui de gruix mitjà i estigui ben rentat, així com fer una bona barreja de vinagre, sal i sucre. També hi ha disponibles "temakis", tàrtars de salmó i de tonyina, amanides i "niguiris", i amb l'opció de personalitzar-los per a vegetarians i vegans. De la mateixa manera, podeu afegir, al vostre menú amb "Gyozas" o rotllets de primavera com a entrant, i per postres uns "mochis" variats. Confia en els nostres experts i endinsa't en l'experiència de menjar Sushi d'una altra manera!