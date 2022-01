Pas endavant amb el cànnabis: Govern i empresariat es troben per afinar el projecte

Andorra la VellaEls impulsors -diversos departaments del Govern- del projecte per instal·lar una indústria del cànnabis al país continuen donant sentit a la “transversalitat” que envolta aquesta iniciativa i aquest dijous és previst que comparteixin amb el sector privat -empresaris- els resultats de l'informe que va presentar la ministra Calvó a final de novembre passat al Consell. Fonts de l'Executiu confirmen a l'ara.ad la trobada i expliquen que s'ha convocat la CEA, la Cambra i alguns empresaris a títol individual.

“Se'ns va encomanar des de Govern fer l'anàlisi d'oportunitats i la definició d'un possible model de cultiu de cànnabis al país, vam plantejar l'estudi amb intercanvis amb el sector privat, vam fer un primer contacte, hi va haver gent interessada i ara ens trobem per continuar canviant impressions”, expliquen des del Departament d'Agricultura, per afegir que “si l'Administració ha de definir un model, aquest ha d'encaixar amb la visió de l'empresari que l'ha de desenvolupar”.

Tot i que el projecte continua en fase embrionària, tant des del sector públic com des del privat es continuen fent passes per afinar quin model de negoci es pot arribar a implementar al país del Pirineu amb aquesta planta d'origen tropical. En qualsevol cas, el projecte tindrà recorregut perquè tant des de l'Administració com des de l'empresariat “hi veuen una oportunitat” de negoci.

La sessió informativa d'aquest dijous ha de servir per posar en comú tant els dubtes com les possibles solucions als problemes que planteja aquest tipus de conreu al país. Quin tipus de planta es produeix, si es conrea amb l'objectiu de collir principalment el THC -principi psicoactiu del cànnabis-, si la finalitat del cultiu és per a ús medicinal, cosmètic o ambdós...

Paral·lelament, la comissió interministerial encarregada del projecte continua treballant per adequar el terreny i tenir-lo apunt per si la iniciativa cristal·litza: convenis internacionals i demès aspectes jurídics i tècnics... la velocitat en la implementació del cultiu de cànnabis al país és directament proporcional a la celeritat de cada responsable en el desenvolupament de tasca que té assignada.