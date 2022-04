Pla de dinamització comercial a la zona alta d'Escaldes

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany i la Cambra de Comerç engegaran pròximament un estudi de reactivació i dinamització comercial de la part alta de la parròquia, concretament de la zona compresa pel carrer de les Escoles, Copríncep de Gaulle i l'avinguda del Pessebre. D'aquesta manera, tal com s'ha dut a terme a diferents indrets del país com Sant Julià de Lòria i l'avinguda Santa Coloma i d'Enclar de la capital, la voluntat del pla és revitalitzar la part alta escaldenca i acomplir amb uns dels projectes estrella del mandat de Rosa Gili.

Malgrat que l'acord entre ambdós organismes s'acabarà de formalitzar la setmana vinent, la corporació ha publicat aquest dimecres al BOPA que destinarà un total de 8.370 euros a l'execució del pla de dinamització, el qual consta de tres fases. La primera, que es preveu que s'iniciï tan bon punt s'oficialitzi la col·laboració, és un treball de camp per la zona per determinar quin és l'estat de la zona a tractar, en segon, dur a terme una diagnosi parlant amb els comerciants i veïns de l'entorn per determinar quines necessitats hi ha i, finalment, es farà un full de ruta amb les accions marcades per començar a actuar i començar a donar vida a la part alta escaldenca.

Des del comú també posen en relleu que el programa de revitalització és la branca que faltava per completar l'anomenat projecte Caldes, una iniciativa multidisciplinària que pretén englobar la cultura, el comerç, el turisme, el patrimoni i, sobretot, l'aigua termal i natural de la parròquia i que consta de tres potes. D'aquestes dues ja s'han activat, la cultural amb la recuperació de l'Artalroc i la seva transformació en un espai expositiu, i la patrimonial amb la cura i neteja dels ponts, rius i, en general, el patrimoni cultural del territori escaldenc.