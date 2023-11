Una plataforma d'orientació acadèmica guanya els Actinn Awards 2023

Andorra la VellaDes del 2020, Actinn, el clúster de la tecnologia i la innovació d'Andorra, convoca un concurs per premiar els projectes més innovadors i amb més potencial del Principat. Segons Ignasi Martín, Cluster Manager de l'entitat, "aquests premis tenen l'objectiu de premiar i donar visibilitat a projectes innovadors en què se sumen l'emprenedoria i les noves tecnologies per fer més competitiva Andorra i les empreses andorranes en un món totalment globalitzat". El passat 7 de novembre, els projectes inscrits als premis Actinn Awards van presentar les seves propostes de valor davant del jurat dels premis compost per 10 socis i col·laboradors del clúster de la innovació i de les noves tecnologies.

En aquesta edició, el jurat ha atorgat el primer premi, amb una dotació de 4.500 euros, a Zeno Quantum, SL i el seu projecte MeOrienta, liderada per Ester Morros i Diego Delgado, una empresa andorrana amb una proposta capdavantera en el món de l'orientació acadèmica i professional dels estudiants.

La plataforma, d'acord amb l'analítica de patrons del perfil dels alumnes i d'altres tecnologies científiques, permet que els tutors i orientadors de les escoles puguin ajudar a prendre decisions als alumnes d'entre 14 i 17 anys sobre la seva formació professional, la seva carrera universitària o sobre la seva futura professió.

A més a més, dins dels objectius de Zeno Quantum està la construcció del professional del futur mitjançant la connexió i recomanacions de les empreses per adequar el millor possible les competències i habilitats de la persona amb els que busquen les organitzacions empresarials depenent dels sectors d'activitat.

El premi Actinn Awards 2023 es lliurarà de forma presencial durant la propera edició de les jornades d'innovació Inntec 2024 que se celebraran a la primavera de l'any vinent.