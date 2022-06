Fer el ple continua sent més car que mai per als particulars

Andorra la VellaLluny de moderar-se, el preu dels combustibles fòssils segueix a l’alça. Fer el ple continua sent més car que mai per als ciutadans, que cada cop que van a la benzinera han de gratar-se la butxaca de manera significativa, si es compara amb mesos enrere. Aquesta setmana el litre de gasoil de locomoció ha arribat a 1,782 euros, mentre que la gasolina de 95 octans li costa al ciutadà fins a 1,844 euros per litre. Si bé aquests preus poden variar lleugerament depenent de l’estació de servei, el cert és que les variacions són minses i omplir el dipòsit suposa un esforç extraordinari per als particulars, que no es poden aplicar cap rebaixa o ajuda pública.

Coincidint amb l’augment dels preus dels carburants les marques aposten cada dia més per l’oferta de vehicles sostenibles. Concessionaris consultats per aquesta agència asseguren que els models híbrids endollables i els elèctrics comencen a tenir una major visibilitat. En aquest sentit, des de Pyrénées Motors expliquen que “la major o menor demanda ve definida per l’estratègia de les marques” que posen més models al mercat.

Les alternatives als vehicles de motor tèrmic o de combustió van en augment. Recentment el Parlament Europeu ha votat a favor de prohibir la venda de nous cotxes de gasolina i dièsel per al 2035. Tot i que es tracta d'un objectiu ambiciós, amb aquesta decisió es pretén pressionar la indústria automobilística perquè inverteixi en investigació i acceleri el procés de canvi. El cost actual d'un vehicle elèctric és massa elevat per a la majoria dels consumidors, encara que els experts creuen que anirà baixant a mesura que els governs i la indústria hi inverteixin.