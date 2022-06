El Principat tenia 10.468 edificacions el 2021 amb 44.534 habitatges

Andorra la VellaA partir del Registre Estadístic de Territori, el departament d'Estadística conclou que de les 10.468 edificacions totals del país un gran percentatge són edificis i/o cases, i xalets, amb un 68,9%. També hi ha bordes, naus i aparcaments amb 702, 443 i 236 registres respectivament, que representen el 13,2% del total. Així, el 2021, el nombre d'habitatges era de 44.534, inclosos els apartaments turístics. Les parròquies on es concentren més edificacions són La Massana i Andorra la Vella amb un total de 2.070 i 1.868 respectivament. Per percentatges, un 52% de les edificacions es concentra a la Massana, Andorra la Vella i Encamp. Així mateix, les parròquies on hi ha menys edificacions són les parròquies altes com ara: Ordino i Canillo amb 1.074 i 1.183 respectivament.

Dins del territori andorrà s'hi troben 2.443 edificis que pertanyen a complexos edificatius, dels quals destaquen les urbanitzacions i els residencials amb un 52,2% i 21,0% respectivament. Així mateix, hi ha 14.561 pàrquings i 7.792 trasters al llarg del territori andorrà a l'interior de les seves edificacions. Des d'Estadística informen que les dades de pàrquings i de trasters s'han pogut obtenir d'aquelles fonts d'ús administratiu que s'han disposat per les parròquies de Canillo, Encamp i La Massana, per la resta de parròquies la dada es tracta d'una aproximació que s'ha fet en el treball de camp.

Els edificis del Principat d'ús destinat principalment a l'habitatge tenen un màxim de 10 plantes sobre rasant, sent més freqüents els edificis de 5 plantes d'alçada. Per contra, si ens fixem en les plantes sota rasant, habitualment destinades als aparcaments no excedeixen les 10 plantes, sent més habituals els edificis sense plantes soterrànies.

El nombre total d'habitatges de les llars residents continua creixent

L'evolució del nombre total d'habitatges de les llars residents a Andorra presenta un creixement continuat durant els darrers cinc anys. En aquest període, l'increment total d'habitatges ha estat de 3.703, dels quals 2.954 han estat habitatges de propietat, mentre que els 749 restants han estat habitatges en règim de lloguer.

A partir de la informació vinculada a l'Enquesta de Pressupostos Familiars, s'observa que el percentatge de pisos d'entre el total d'habitatges que hi ha a Andorra presenta una tendència a la baixa, que es va iniciar el 2018 i continua l'any 2020 amb un valor percentual d'un 90,7% que representa una disminució de 2,8 punts en relació amb l'any 2017.

Quant a la distribució d'habitatges de les llars residents segons la seva superfície, els habitatges de 75 a 99 metres quadrats són els més nombrosos seguits dels de 50 a 74 metres i dels de 100 a 124 metres (11.309, 8.509 i 8.248 respectivament) que representen un 31,3%, un 23,6% i un 22,8% sobre el total d'habitatges de les llars residents.