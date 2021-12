Andorra la VellaParlem amb el conseller delegat i cofundador d’Ametller Origen, Josep Ametller, sobre els esforços de la companyia per oferir una alimentació més saludable i generar processos de producció que siguin respectuosos amb el medi ambient. Recentment, Ametller Origen ha obert un espai propi a Andorra la Vella de la mà del Grup Pyrénées, amb qui tenen una aliança per operar al Principat d'Andorra.

El grup Ametller Origen s’ha proposat ser una empresa neutra en emissions de CO2 abans de l’any 2027. És tot un repte!

Sí, és un dels objectius que ens hem marcat en el marc de Fem Camí, un moviment global, ambiciós i obert a tothom, amb el qual volem promoure hàbits de vida i de consum més saludables i sostenibles. Volem contribuir a mitigar el canvi climàtic i mantenir l’augment de la temperatura per sota dels 2ºC. Aquestes accions són les que nosaltres anomenem ‘llavors’ i, avui en dia, ja n’hem plantat més de 100. Per exemple, des de l’any 2018, el 100% de l’energia elèctrica que utilitzem a les nostres botigues, oficines i planta d’elaborats prové de fonts renovables; apostem per l’agricultura sostenible amb tècniques innovadores d’estalvi d’aigua i fertilitzants, i aquest any hem impulsat un pla per calcular les emissions i gasos d’efecte hivernacle del grup i així aplicar mesures de reducció i compensació.

Una vida més respectuosa amb el medi ambient va de la mà amb una vida més saludable?

Jo crec que sí. Aquest any hem aconseguit que el 100% dels productes de marca pròpia compleixin criteris saludables respecte al contingut de sal, sucre i greixos. De fet, des dels nostres orígens –ara fa 20 anys- hem renunciat a determinats productes que, tot i ser èxit en vendes, considerem que no són adequats per seguir un estil de vida saludable. Paral·lelament, realitzem tallers i xerrades d’acord amb les directrius establertes per l’OMS amb l’objectiu d’ajudar en la prevenció de malalties cròniques com l’obesitat, la diabetis o la hipertensió.

Com asseguren l’origen sostenible dels productes que arriben a Ametller Origen?

Un dels factors claus d’Ametller Origen és el nostre model de producció d’integració vertical, que ens permet controlar tota la cadena de valor, des del cultiu fins a la botiga. A Ametller Origen som pagesos –la vuitena generació familiar-, i alhora som distribuïdors. A Catalunya, apostem per impulsar un nou segell d’agricultura sostenible que promou un conreu més respectuós amb el medi ambient i que garanteix un baix impacte ambiental.

De quina manera treballen la reducció del malbaratament de menjar en les seves botigues?

El malbaratament alimentari és un problema econòmic, social i mediambiental. Des d’Ametller Origen impulsem diferents accions per aconseguir el 0% malbaratament alimentari. Tenim un acord amb entitats socials com Creu Roja, Càritas o Banc d’Aliments per donar els productes frescos amb data de caducitat curta. Tanmateix, en algunes de les nostres botigues, hem habilitat una nevera específica on els consumidors poden trobar aliments i productes amb data de caducitat curta a un preu més econòmic i tenim un acord amb Too Good To Go per salvar packs de menjar amb productes frescos. Amb aquesta ‘llavor’ hem evitat l’emissió de 480.000 kg de CO2 i ja hem salvat 192.391 packs de menjar.

Creuen que el client valora tots aquests esforços, i sobretot, n’és conscient?

Els consumidors han canviat la seva mentalitat, convertint-se en actors conscienciats i responsables amb l’entorn, el medi ambient i la societat a l’hora de fer la compra. Això vol dir que donen valor a l’origen, la sostenibilitat dels productes, així com el respecte i la cura dels animals, a més de la qualitat i la seguretat alimentària. Precisament el moviment Fem Camí pretén ser un reflex d’aquest canvi social i aglutinar sota el mateix paraigua totes aquelles persones, empreses, entitats socials i institucions que com nosaltres volem avançar cap a un món més saludable i sostenible.