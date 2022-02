Pyrénées Industrials introdueix el vehicle elèctric al sector empresarial

Andorra la VellaProveïdors i clients habituals de Pyrénées Industrials s'han trobat aquest matí a les seves instal·lacions per conèixer el primer model de minibús elèctric que es posarà a la venda al Principat d'Andorra. A la presentació hi ha assistit el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, que s'ha mostrat satisfet amb el pas que fa Pyrénées Industrials per introduir la mobilitat elèctrica en l'àmbit del transport i la logística empresarial. "El vehicle elèctric ja s'ha normalitzat en l'àmbit privat i encara ens falta la part més industrial, i que hi hagi empreses del país desenvolupant això, és la manera perquè aquest tipus de vehicles penetrin en la societat andorrana i que les empreses i els autònoms vegin realment la seva viabilitat", ha assegurat Gallardo.

Entre els assistents hi havia l'empresa Andbus, que s'ha mostrat especialment interessada pel vehicle i espera poder adquirir-ne diverses unitats quan el model definitiu estigui enllestit. En aquest sentit, l'empresa fabricant, QEV Technologies juntament amb el fabricant de carroseires CAR-BUS.net, ubicades a Barcelona, ha estat fent aquests dies diverses proves al país per valorar com opera aquest vehicle a l'orografia andorrana. “Hem comprovat el funcionament amb baixes temperatures i els consums en pendent, però gràcies a la regeneració que permet el vehicle, quan baixa aquest pendent, recupera part l'energia que ha perdut quan pujava", ha explicat Javier Navarro, director d’operacions de la companyia QEV Technologies.

El model de microbús elèctric 'eUrban', que disposa d’una carrosseria dissenyada per l’empresa Car-Bus.net, pot transportar fins a 22 passatgers i té una capacitat de 140 kW/h, que permetrà disposar d'una autonomia suficient per a una operació diària segons a expossat en Jordi Monferrer CEO de CAR-BUS.net. Disposa d'un sistema que permet una càrrega ràpida homologada per la Unió Europea, a més de l'electricitat que el mateix vehicle genera en moviment. El gerent de Pyrénées Industrials, Jaume Rey, considera que "és un tipus de model que pot tenir molt interès per als operadors logístics del país. En el cas d'Andbus, són clients habituals i actualment ja ens compren vehicles similars en plaçes i carrosseria, i en els pròxims mesos esperem poder oferir també l'alternativa elèctrica".